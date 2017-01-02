NBA》打完球繼續把妹？ 帕森斯與凱特貝琴薩一起跨年

英國女明星凱特貝琴薩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊小前鋒帕森斯（Chandler Parsons）近期傷癒復出，跨年夜助球隊擊敗國王，當晚他與英國女明星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）等人一起跨年。

帕森斯在他個人的Instagram上PO照並寫上「新年快樂！」，照片中被網友發現有凱特貝琴薩，讓許多網友直呼「天阿！」，也有網友好奇帕森斯怎麼會跟凱特貝琴薩在一起。

43歲英國女星凱特貝琴薩去年宣布結束與導演連恩懷斯曼（Len Ryan Wiseman）12年的婚姻；而帕森斯現年28歲，兩人相差15歲。

帕森斯自去年12月21日傷癒復出後，表現仍然欠佳，他上場面對國王的比賽中，上場16分鐘拿下7分，目前他場均5.5分、1.3助攻、2.3籃板，比起上季在小牛時場均13.7分、2.8助攻有不小落差。

帕森斯與凱特貝琴薩等人在夜店。（圖片取自IG）

帕森斯。（資料照，美聯社）