MLB》狂！老爹這樣打網球 嚇壞路人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕前紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）退休後，不打棒球改打網球？是拍廣告啦！

老爹最近幫美國報稅軟體TurboTax拍廣告，且改拿網球拍，不過即便是打網球，他也不改重砲本色，豪邁的揮拍姿勢，讓大家直呼真的超霸氣！

老爹去年球季結束選擇高掛球鞋，不過成績一點也不輸年輕人，上季繳出3成15打擊率，敲出38轟、127打點。

「老爹」歐提茲。（資料照，法新社）