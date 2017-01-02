MLB》狂！老爹這樣打網球 嚇壞路人（影音）
2017/01/02 12:39
〔體育中心／綜合報導〕前紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）退休後，不打棒球改打網球？是拍廣告啦！
老爹最近幫美國報稅軟體TurboTax拍廣告，且改拿網球拍，不過即便是打網球，他也不改重砲本色，豪邁的揮拍姿勢，讓大家直呼真的超霸氣！
老爹去年球季結束選擇高掛球鞋，不過成績一點也不輸年輕人，上季繳出3成15打擊率，敲出38轟、127打點。
「老爹」歐提茲。（資料照，法新社）
相關新聞
- MLB》洋基再不進季後賽 吉拉迪帥位恐不保？
- MLB》對抗血癌 王建民前投手教練樂觀康復
- 2017大聯盟必看球員 大谷翔平也上榜？
- MLB》皇家補強打擊 看上29歲超盲砲
- MLB》包爺身價慘跌 傳藍鳥從洋基找人替代他
推薦新聞
-
籃球》姚明接國家隊主帥？ 中國網友不認同2017/01/02 13:55
-
NBA》打完球繼續把妹？ 帕森斯與凱特貝琴薩一起跨年2017/01/02 12:34
-
NBA》瓦妮莎發照開心跨年 Kobe戴綠帽激吻2017/01/02 12:32
-
英超》吉魯蠍子擺尾進球 兵工廠升上聯賽第3 （影音）2017/01/02 12:09
-
MLB》對抗血癌 王建民前投手教練樂觀康復2017/01/02 10:49