NBA》這一晃驚為天人 灰狼菜鳥爆紅（影音）
2017/01/02 13:08
〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天雖然以89：95不敵拓荒者，但陣中新秀鄧恩（Kris Dunn）卻引起球迷的高度討論，原因是他在第4節演出讓對手目眩神迷的運球美技，預約今日的五大好球。
第4節剩8分半鐘，鄧恩以人球分離的方式成功晃過拓荒者後衛奈皮爾（Shabazz Napier）的防守直搗禁區，隨後他再將球傳給三分線上的隊友順利命中，華麗招式引起不少球迷關注。
本場比賽鄧恩替補主控盧比歐（Ricky Rubio）上場21分鐘，拿下11分、4助攻，另外有3次阻攻與1次抄截，防守表現相當突出。
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