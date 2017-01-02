NBA》暴龍雙衛神鬼數據砍72分 新年首戰力克湖人

羅利拿下41分。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕陷入二連敗的暴龍，美國時間新年第一天作客洛杉磯，面對湖人，雙方直到末節才拉開分差，暴龍雙衛羅利、德羅森聯手砍下72分，終場以123：114帶走勝利。

羅利貢獻41分，其中20分集中在末節，包含一記關鍵三分球，澆熄湖人反撲氣焰，對方最後三分鐘一波15：2攻勢，眼看要追平比數，羅利適時斬斷對方攻勢，扮演勝利功臣。

隊友德羅森回到家鄉洛杉磯，在家鄉父老前挹注31分，將球隊拉回勝利模式，暴龍近期一趟六戰客場之旅，已進入尾聲，僅剩一場。

湖人隊楊恩三分線火力猛，單場七個，全場26分進帳，隊友羅素則攻下全隊最高28分，包含6個三分彈。

德羅森。（USA Today Sports）