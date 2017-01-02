籃球》姚明接國家隊主帥？ 中國網友不認同

姚明。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國國家體育總局為了推動籃球改革，希望請中國籃球退役明星、NBA名人堂球星「移動長城」姚明擔任中國籃球協會主席，並同時兼任中國男籃代表隊總教練。許多中國網友則認為，姚明沒有執教經驗，不適合擔任教練。

中國《籃球先鋒報》報導，中國國家體育總局近期推動體育改革，日前做出10點批示，其中包含建議姚明擔任中國籃球協會主席，並兼任中國男籃代表隊總教練。

中國籃協認為，「在選舉人員中，姚明是一個最佳人選，他有優秀的籃球經歷，曾在美國打球更能夠有開闊的視野，也確實是個最佳人選。」中國籃協也指出，「由於籃協成立後，主要工作是秘書長在負責具體事務，姚明擔任籃協主席後也會有精力投入到帶隊方面，是一個不錯的選擇。」

這個消息引起許多中國網友討論，不少中國網友說，「既然做了主席，顧問就免了！全力做好主席是最好的選擇。」、「一個是行政職位，一個是事務職位，一個人的精力是有限的，況且姚明沒從事過教練工作，他有管理經驗，給個主席還說的過去，兼任教練是什麼意思」、「姚明的運動生涯無可挑剔，但是在這些職務上一定能行嗎？」；也有中國網友認為，姚明不適合接中國籃協主席。

姚明現為上海大鯊魚的老闆，去年11月擔任中國CBA公司副董事長。