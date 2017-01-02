籃球》姚明接國家隊主帥？ 中國網友不認同
2017/01/02 13:55
姚明。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕中國國家體育總局為了推動籃球改革，希望請中國籃球退役明星、NBA名人堂球星「移動長城」姚明擔任中國籃球協會主席，並同時兼任中國男籃代表隊總教練。許多中國網友則認為，姚明沒有執教經驗，不適合擔任教練。
中國《籃球先鋒報》報導，中國國家體育總局近期推動體育改革，日前做出10點批示，其中包含建議姚明擔任中國籃球協會主席，並兼任中國男籃代表隊總教練。
中國籃協認為，「在選舉人員中，姚明是一個最佳人選，他有優秀的籃球經歷，曾在美國打球更能夠有開闊的視野，也確實是個最佳人選。」中國籃協也指出，「由於籃協成立後，主要工作是秘書長在負責具體事務，姚明擔任籃協主席後也會有精力投入到帶隊方面，是一個不錯的選擇。」
這個消息引起許多中國網友討論，不少中國網友說，「既然做了主席，顧問就免了！全力做好主席是最好的選擇。」、「一個是行政職位，一個是事務職位，一個人的精力是有限的，況且姚明沒從事過教練工作，他有管理經驗，給個主席還說的過去，兼任教練是什麼意思」、「姚明的運動生涯無可挑剔，但是在這些職務上一定能行嗎？」；也有中國網友認為，姚明不適合接中國籃協主席。
姚明現為上海大鯊魚的老闆，去年11月擔任中國CBA公司副董事長。
相關新聞
- NBA》暴龍雙衛神鬼數據砍72分 新年首戰力克湖人
- NBA》打完球繼續把妹？ 帕森斯與凱特貝琴薩一起跨年
- NBA》麥考倫生涯新高43分 拓荒者逆轉灰狼
- NBA》曾對詹皇吹耳 「舞王」想在1月中復出
- NBA》林書豪秀中文迎2017 傷勢復原中沒練球
推薦新聞
-
籃球》姚明接國家隊主帥？ 中國網友不認同2017/01/02 13:55
-
NBA》這一晃驚為天人 灰狼菜鳥爆紅（影音）2017/01/02 13:08
-
英超》吉魯蠍子擺尾進球 兵工廠升上聯賽第3 （影音）2017/01/02 12:09
-
MLB》對抗血癌 王建民前投手教練樂觀康復2017/01/02 10:49
-
足球》祝新年快樂 一個2017兩球星各自表述2017/01/02 10:16