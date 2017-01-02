網球》德爾波特羅退出台維斯盃 今年拚世界排名

德爾波特羅。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷網球名將德爾波特羅（Juan Martin del Potro）宣布，退出2月開打的台維斯盃，新球季跟去年一樣從2月中的德雷海灘公開賽（Delray Beach Open）開始打。

2009年，德爾波特羅先後擊敗納達爾（Rafael Nadal）與費德爾（Roger Federer）贏得美網冠軍，不料接下來的時間裡飽受傷病困擾，手腕3度動手術。去年復出後，德爾波特羅不僅贏得里約奧運男單銀牌，也贏得瑞典斯德哥爾摩公開賽的冠軍，更重要的是年底帶領阿根廷贏得台維斯盃冠軍。

德爾波特羅決定退出今年澳網、奧克蘭精英賽、台維斯盃，讓自己好好休息：「台維斯盃決賽之後，我幾乎沒有休息，現在我決定暫時離開球場，充分備戰接下來這一年。」據德爾波特羅公布的本季前3個月賽程，今年他將從2月20日開始的德雷海灘賽開始打起。接著是3月6日的慈善性質表演賽，與日本一哥錦織圭在紐約麥迪遜花園廣場交手。

德爾波特羅目前的世界排名是第38名，而他的生涯最高排名是前述09年美網奪冠後的第4名。回顧2016年，德爾波特羅表示：「2016年是不可思議的一季，我拿到里約奧運銀牌，也得到台維斯盃冠軍，來年我會努力爭奪世界第1。」

德爾波特羅帶領阿根廷奪冠。（資料照，法新社）