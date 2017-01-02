NBA》雷納德沒英雄命？ 球進了一半卻轉出來...（影音）
2017/01/02 14:49
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今作客面對老鷹，兩隊激戰至延長賽，終場以112：114輸球。馬刺雷納德（Kawhi Leonard）在正規賽錯失絕殺機會，延長賽他上籃沒進，錯失追平機會，馬刺也因此吞下本季第7敗。
第四節剩下最後3.3秒，雷納德接獲傳球後，在中距離跳投，球已經進了一半卻轉出來，差點絕殺老鷹；延長賽最後3.9秒，雷納德再度獲得出手機會，他切入籃下上籃，卻沒放進，讓馬刺無法追平比數而吞下敗戰。
雷納德此役狀況欠佳，上場28分鐘，全場12投3中拿下13分、4籃板、2助攻、1抄截、1阻攻。
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