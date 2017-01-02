NBA》球迷當面酸靠爸 小瑞佛斯高EQ回應（影音）
2017/01/02 14:51
〔體育中心／綜合報導〕快艇後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）在上月29日對鵜鶘的比賽中砍進全場最高的22分，卻遭場邊球迷酸言酸語，比賽中一名球迷對他冷嘲熱諷，當面譏他是「靠爸族」。
這段過程被人錄影後貼上社群媒體Instagram，影片中該名球迷先叫住場上的小瑞佛斯，並對他說：「奧斯汀，你能上場打球還不是靠你爸當教練。」
不過小瑞佛斯並未動怒，只是望向該名球迷隨後不予理會，但事後他到影片下方留言，表示自己從小就遭受許多冷嘲熱諷，現在早就習慣，對球迷的嘲笑他不介意，小瑞佛斯還透露：「那位小球迷賽後還找我要合照和簽名呢！」
本季小瑞佛斯年薪310萬美元，在老爸底下打球他依舊相當賣力，平均每場能得到10分、2.2助攻。
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