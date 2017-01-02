MLB》4月開季 陳偉殷可望再扛開幕戰先發

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國大聯盟開幕戰將在台灣時間4月3日開打，馬林魚首戰將在4月4日客場對決國民，陳偉殷也有機會連兩季擔任開幕戰先發。

馬林魚開季將在客場與國民進行三連戰，屆時會由誰擔任開幕戰先發投手，也成為大家討論話題。而馬林魚在簽下前皇家投手沃奎茲（Edinson Volquez）後，本季先發輪值預計將有陳偉殷、沃奎茲、柯勒（Tom Koehler）及康利（Adam Conley），以目前輪值來看，陳偉殷將有機會再度扛下開幕戰先發的重任。

陳偉殷上季因為左手肘傷勢一度缺陣，並繳出5勝5敗、防禦率4.96的成績，考量健康狀況及備戰新球季，陳偉殷已婉拒參與經典賽。