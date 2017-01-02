網球》張凱貞爆冷扳倒瑞士勁敵 深圳女網16強卡位

張凱貞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金75萬美元（約2425萬台幣）的深圳女網賽，世界排名130的張凱貞延續會外賽2連勝氣勢，會內初登場火力依舊，7：6（ 7：5）、6：1扳倒了56席的瑞士勁敵古洛比琪（Viktorija Golubic） ，寶島「網球精靈」爆冷挺進單打16強，下個對手為淘汰第6種子的捷克黑馬小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）。

本月13日就滿26歲的張凱貞，近來手感發燙，面對首度交鋒的古洛比琪毫無懼色，開賽上演「互破大戰」，盤末台將及時回穩，不但把戰線拉進搶7，更順勢搶下關鍵5分首盤到手。次盤「網球精靈」乘勝追擊，接連破發取得4：0大幅領先，最終激戰1小時26分鐘，直落2鎖定勝利。

芳齡24的古洛比琪，去年曾在祖國紅土贏得生涯首座WTA女單冠軍，季末林茲室內賽也殺進決戰，現已躍居「瑞士三姊」，張凱貞能擊退如此強敵，足讓信心大增，接下來對上左手持拍、184公分的普莉絲可娃，將力拚8強門票。去年台捷雙姝在大連首次過招，張凱貞拉鋸至決勝盤搶7受挫，如今有機會雪恥復仇再創佳績。