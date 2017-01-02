中職》郭泓志太痛 中信兄弟可能不爭取

郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕郭泓志與統一獅的3年天價合約於去年底到期，中職其他三隊除了把他放入觀察名單，都沒有出現進一步動作，中信兄弟因為對他的健康情形有疑慮，可能不會爭取。

中信領隊楊培宏指出，郭泓志的傷兵史很多，返台打中職這3年有2年在受傷，球團與教練團對他的健康情形都很憂慮，可能不會考慮爭取。

至於去年底在戰力外測試會表現突出的增菘瑋，楊培宏認為，增菘瑋前年未獲中信續約，最大的問題在於控球，教練團應該比各隊都清楚他的問題所在，還需要再評估。

至於剛被經典賽台灣隊納入觀察的陽建福，楊培宏表示，中信投手是比其他三隊稍弱，但陽建福已經37歲，可能不符合球團今年要打造的新球風。