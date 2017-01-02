經典賽》台灣隊投手戰力告急 培訓隊3小將明報到練球

經典賽台灣隊投手戰力不足，冬季聯盟台灣培訓隊小將吳丞哲明報到練球。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽台灣隊缺乏投手戰力，總教練郭泰源日前就透露，不排除找台灣培訓隊年輕投手助陣。台灣隊明天練球，日前培訓隊總教練郭李建夫推薦的吳丞哲、許凱翔、吳俊杰3位投手，將和台灣隊一同練球，方便教練團就近觀察。

明天將報到的同時還有高國輝、林哲瑄、許基宏，高國輝和林哲瑄日前自主訓練，許基宏則是傷勢痊癒。旅日樂天隊投手宋家豪，明天也將報到。

高國輝日前自主訓練，明天也將報到台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）