中職》恰恰無可取代 中信提5年約留人
2017/01/02 16:35
彭政閔。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟領隊楊培宏表示，彭政閔在中職的價值無可取代，球團會展現最大誠意留人，並承襲之前合約的精神，確定開出球員加教練的複數年合約。
楊培宏指出，彭政閔於去年季後宣布行使自由球員權利，球團很希望他能留下，雙方已經談過4次，彼此差距已經不太，只剩一些細節還要再喬，目前不便透露合約的長度與總值，確定開出球員加教練的複數年合約。
據了解，中信開出5年合約，如何分配球員與教練的年限，雙方尚未達成共識，由於雙方都有意願繼續合作，希望能在18日春訓開訓前談妥。
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