網球》齊布可娃奪WTA百大性感榜之首 詹家姊妹並列57

齊卡可娃從性感榜從前一年第10首度竄升至榜首。（取自WTA百大性感榜官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2016年職業女網（WTA hotties）百大性感排行榜出爐，敢秀愛現的斯洛伐克人妻齊布可娃（Dominika Cibulkova）豔冠群芳，意外躍居首席！倒是俄國美女莎拉波娃（Maria Sharapova）飽受禁賽所苦，「衛冕失利」退居第5；至於我國唯一進榜的詹詠然、詹皓晴姊妹，則並列57名。

詹皓晴（左）與詹詠然（右）。（取自WTA百大性感榜官網）

這項年度女網美女排行名單，是由美國熱情網友們自行決定，偏向娛樂性質，且主觀重於客觀，雖不具公信力但話題十足。身高僅161公分的齊卡可娃，目前世界女單排名第5，芳齡27已經嫁人，去年底新加坡年終總決賽爆冷封后一戰成名，除了以小搏大的鬥志懾人，做風開放的齊布可娃，從不吝展露前凸後翹的魔鬼身材，除了拍過全裸寫真，去年底更登上《FOR MAN》雜誌封面，火辣造型足讓各國球迷狂噴鼻血，人氣爆漲之餘，性感榜也從前一年第10首度竄升至榜首。

莎拉波娃。（取自WTA百大性感榜官網）

至於曾在2010年榮膺性感榜首的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），則從第3回升到第2；倒是2012、15年性感榜首的莎拉波娃，因禁藥醜聞形象大受打擊，排行明顯下滑；而2013、14年連霸的伊凡諾薇琪（Ana Ivanovic），嫁人後宣告退休，同樣跌至第3。第4則為加拿大漂亮寶貝布莎兒（Eugenie Bouchard）。詹家姊妹是唯一上榜的台將，性感排名也從第60小升至第57。

沃茲妮雅琪。（取自WTA百大性感榜官網）

伊凡諾薇琪。（取自WTA百大性感榜官網）

布莎兒。（取自WTA百大性感榜官網）