中職》艾迪頓回鍋 中信兄弟還要找第4位洋投

艾迪頓回鍋中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟已經與艾迪頓簽約，開季3位洋投全部找齊，球團打算再找第4位洋投，從春訓起形成四搶三的競爭。

中信去年季後陸續敲定伍鐸、肯恩，日前與艾迪頓簽約，3位洋投都已到位，領隊楊培宏表示，還會再找第4位洋投，新面孔或合作過的都有可能，4位洋將預計2月中旬報到，從春訓就展開四搶三的競爭。