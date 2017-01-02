中職》艾迪頓回鍋 中信兄弟還要找第4位洋投
2017/01/02 16:49
艾迪頓回鍋中信兄弟。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟已經與艾迪頓簽約，開季3位洋投全部找齊，球團打算再找第4位洋投，從春訓起形成四搶三的競爭。
中信去年季後陸續敲定伍鐸、肯恩，日前與艾迪頓簽約，3位洋投都已到位，領隊楊培宏表示，還會再找第4位洋投，新面孔或合作過的都有可能，4位洋將預計2月中旬報到，從春訓就展開四搶三的競爭。
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