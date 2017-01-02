中職》富邦今開訓 二軍投手教練郭勇志正式上任
2017/01/02 16:52
〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今天第一波開訓，年輕二軍球員和新秀先報到，預計擔任二軍投手教練的郭勇志也在今天上任，富邦球團期望借重郭勇志近幾年在業餘隊和城市隊指導年輕球員的經驗，幫助年輕投手成長。
富邦今天年輕球員先報到，16日則正式開訓，連同2月初將報到的外籍體能教練，一二軍教練團陣容合計共16人，其中一二軍投手教練和牛棚教練各2位，光教練團就軍容壯盛。
郭勇志。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職》艾迪頓回鍋 中信兄弟還要找第4位洋投
- 中職》恰恰無可取代 中信提5年約留人
- 經典賽》台灣隊投手戰力告急 培訓隊3小將明報到練球
- 中職》郭泓志太痛 中信兄弟可能不爭取
- 中職》自請離開富邦 張立帆轉當遊騎兵球探
推薦新聞
-
中職》富邦今開訓 二軍投手教練郭勇志正式上任2017/01/02 16:52
-
中職》艾迪頓回鍋 中信兄弟還要找第4位洋投2017/01/02 16:49
-
網球》德爾波特羅退出台維斯盃 今年拚世界排名2017/01/02 14:32
-
NBA》暴龍雙衛神鬼數據砍72分 新年首戰力克湖人2017/01/02 13:28
-
MLB》狂！老爹這樣打網球 嚇壞路人（影音）2017/01/02 12:39