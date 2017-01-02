NBA》只出手16次 真「暴龍」主控寫隊史新頁

羅利今飆出41分、9籃板、7助攻新頁。（取自推特）

〔記者石毓琪／綜合報導〕儘管以2連敗畫下2016年終點，多倫多暴龍新年首戰作客洛杉磯湖人，在主控羅利（Kyle Lowry）41分主宰戰局下，123：114迎接勝利，羅利的精采表現不僅幫助球隊，同時也寫下隊史新頁。

羅利在決勝節飆出20分率隊奠定勝基，此役飆出6顆三分球，有一半都在第4節，包括一記關鍵三分球，今日41分高分雖離生涯最高還有2分，但已成為暴龍隊史第一位單場比賽至少40分並至少有7籃板、7助攻的球員。另外，他也是自1983-84年賽季以來，第10位出手次數少於16次、得分卻至少有41分的球員。

羅利（右）今飆出41分、9籃板、7助攻新頁。（USA TODAY）

「這是屬於我的時間，當我得到額外射籃的機會或更多出手的次數，自然打得更積極，」羅利賽後表示，「我在場上就像在玩球，第4節真的打得很爽。」

僅次於羅利，回到家鄉打出31分佳績的德羅森（DeMar DeRozan）則認為羅瑞不只於此，「他還可以得更多分，畢竟第4節我們都全神貫注在攻守兩個環節上。」

子弟兵敗主場，湖人教頭華頓（Luke Walton）輸得心服口服，「暴龍是很好的球隊，他們有一些奧運夢幻隊的班底帶領，羅瑞也炒出一道不錯的菜。」

除了羅利刷紀錄新頁，湖人楊恩（Nick Young）投進7顆三分球，全場砍進26分，近8場比賽三分球命中率高達56.5%，也是隊史紀錄，可惜湖人自12月來輸多勝少，17場比賽只贏過2場，戰績落居西部12。