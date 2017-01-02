棒球》新年坐不住 達比修揪大谷、杉谷動吃動（影音）

〔體育中心／綜合報導〕新年才過一天，遊騎兵日籍強投達比修有就和火腿學弟大谷翔平、杉谷拳士投入自主訓練，達比修今天也在社群網站上貼出他們訓練的點點滴滴，懷孕近8個月的妻子山本聖子也難得入鏡。

達比修有近日都與火腿前隊友進行自主練習，12月底與中田翔一同在健身房鍛鍊肌肉，阪神王牌投手藤浪晉太郎和樂天投手安樂智大也都曾來找過前輩一起自主訓練。

而新年剛過達比修一刻不得閒，今天在社群網站《Instagram》連PO4則與大谷翔平和杉谷拳士的訓練影片，他們先是進行啞鈴弓箭步訓練，鍛鍊腿部肌群，隨後到室內在墊子上進行後滾翻，但大谷一直抓不到訣竅，畫面相當逗趣，而達比修和杉谷都在旁示範給他看，就連達比修老婆山本聖子也在旁邊細心指導。

年明けはこのメンバーで始動です！ 杉谷拳士と大谷翔平^_^ #krazybee #YSA #中馬込 Yu Darvish（@darvishsefat11）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 1 8:14下午 PST 張貼

美憂&聖子先生のマット運動クラス。 杉谷はわかったとか言って全然出来てない（笑） #Krazybee #Miyuu #Seiko Yu Darvish（@darvishsefat11）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 1 8:57下午 PST 張貼

マット運動2 #Krazybee Yu Darvish（@darvishsefat11）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 1 9:28下午 PST 張貼