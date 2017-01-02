中職》猿已提新版本合約給王柏融 期望春訓前談定
2017/01/02 17:40
王柏融新約備受矚目。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊已完成多數球員談薪，去年拿下年度MVP的主力打者王柏融，則還正透過經紀公司談約中，猿隊領隊劉玠廷透露，已提出新版本合約給王柏融的經紀團隊，期望14日春訓前談定。
扣除合約還在跑的球員，猿隊已完成8成的球員新約，目標春訓前談妥所有球員，最受矚目的王柏融的合約，則還在努力，明天起會再繼續展開談約。
王柏融去年月薪10萬，新合約能否衝到30萬月薪，以及是簽1年約或複數年約，都是外界關心的焦點。
相關新聞
- 中職》富邦今開訓 二軍投手教練郭勇志正式上任
- 中職》艾迪頓回鍋 中信兄弟還要找第4位洋投
- 中職》恰恰無可取代 中信提5年約留人
- 經典賽》台灣隊投手戰力告急 培訓隊3小將明報到練球
- 中職》郭泓志太痛 中信兄弟可能不爭取
推薦新聞
-
中職》富邦今開訓 二軍投手教練郭勇志正式上任2017/01/02 16:52
-
網球》齊布可娃奪WTA百大性感榜之首 詹家姊妹並列572017/01/02 16:49
-
經典賽》台灣隊投手戰力告急 培訓隊3小將明報到練球2017/01/02 16:35
-
網球》張凱貞爆冷扳倒瑞士勁敵 深圳女網16強卡位2017/01/02 15:13
-
MLB》4月開季 陳偉殷可望再扛開幕戰先發2017/01/02 14:53