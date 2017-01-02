中職》猿已提新版本合約給王柏融 期望春訓前談定

王柏融新約備受矚目。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊已完成多數球員談薪，去年拿下年度MVP的主力打者王柏融，則還正透過經紀公司談約中，猿隊領隊劉玠廷透露，已提出新版本合約給王柏融的經紀團隊，期望14日春訓前談定。

扣除合約還在跑的球員，猿隊已完成8成的球員新約，目標春訓前談妥所有球員，最受矚目的王柏融的合約，則還在努力，明天起會再繼續展開談約。

王柏融去年月薪10萬，新合約能否衝到30萬月薪，以及是簽1年約或複數年約，都是外界關心的焦點。