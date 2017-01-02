MLB》費城老鷹狂粉 楚奧特送鞋還當迷弟（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕去年球技二度收下美聯MVP，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）休賽季之餘利用時間當球迷，身為美式足球隊伍費城老鷹死忠球迷，楚奧特不但在耶誕節送給自己支持的球隊自己代言的球鞋，也抽空觀賽並獲得球員擊掌。

楚奧特生長在距離費城不遠的紐澤西瓦恩蘭，一直都是費城老鷹球迷，12月還透過老鷹隊球員Zach Ertz的介紹，和Carson Wentz外出狩獵，耶誕節也大手筆送給鷹隊球員人人一雙代言的鞋子。

楚奧特在耶誕假期才送給老鷹隊球員一人一雙球鞋。（取自推特）

週末假期，楚奧特也進到美式足球場邊觀賽，在Ertz達陣後，Wentz也順手將球送給這位超大咖粉絲，別於棒球場上的風采，楚奧特角色搖身一變成狂粉，喜悅之情溢於言表。

兩屆美聯MVP得主楚奧特。（資料照，美聯社）