NBA》就是投不進 新狼王湯斯表示無奈
2017/01/02 18:20
灰狼中鋒湯斯（右）。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼主場迎戰拓荒者，面對麥考倫（C.J. McCollum）攻下生涯新高43分，最終以89：95不敵拓荒者，近10場主場比賽只贏3場。
上半場結束灰狼仍領先雙位數，前鋒威金斯（Andrew Wiggins）攻下全隊最高24分，但中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）下半場熄火只有4分進帳，整場拿下僅11分。
「我出手沒有太大問題，也用同樣的方式在投籃，但球就是不進。」湯斯表示，「我試著做其他貢獻，像是把握罰球機會、努力搶籃板和傳助攻，我出手感覺都很順，真的不知道為什麼都不進。」
湯斯另外還抓下13籃板送出6次助攻，不過都是在首節，此役投籃命中率只有20%，而他本季目前出賽34場，平均21.5分11.5籃板和2.9次助攻。
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