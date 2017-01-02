小畫家彩繪世大運 為2017注入新活力

熊讚與小朋友們合照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕《一起世大運 250倒數》活動從12月9日陪伴大家至今將進入尾聲，昨日邀請到陽明海運2016年繪畫比賽得獎的小朋友到信義威秀廣場參與《我的小小世大運》集體創作，透過小朋友天真無邪的筆觸為世大運畫下繽紛多彩的一頁。

小朋友們發揮創意，將韻律體操彩球、田徑場終點線與世大運Logo等元素，利用貼紙、彩帶等複合媒材呈現出立體層次，別具創意巧思，世大運宣傳大使熊讚也帶領著大小朋友，一同動動手腳熱力跳操，為最令人期待的親子《新年運動會》作暖身運動。

信義威秀廣場的人潮被活動歡樂的氣氛吸引，另外還有闖關活動，只要完成就能拿到精美可愛的小風扇、限量熊讚胸章與小餅乾等多項好禮，人群紛紛從四面八方一起加入，世大運執委會文化處李麗珠處長，也蒞臨現場和小小畫家、參與民眾親切問候及合影留念。

小朋友們來到信義威秀廣場集體創作。（世大運執委會提供）



小朋友認真作畫。（世大運執委會提供）