日職》老東家睽違25年奪冠 前田健太覺得「好藍瘦」
2017/01/02 20:20
前田健太。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日職廣島鯉魚隊去年奪下睽違25年的中央聯盟冠軍，曾是廣島王牌的道奇日籍強投前田健太在節目上表示，他很努力為球隊打拚，居然在他不在時奪冠，覺得相當難受。
前田健太今天錄製新年過年節目時談到老東家奪冠的心情，他苦笑地說：「我效力廣島9年來，都一直努力在為球隊打拚，但等我走了之後就奪冠了，好傷心啊！我不在就拿下央聯冠軍，騙人！時機也太巧了吧。」這番話也引來現場一陣笑聲。儘管如此，前田健太也說，廣島能奪冠，他相當開心，相信球迷也是同樣的心情。
前田健太2006年高中畢業後，就被廣島以第一指名選中，2010年稱霸央聯，勇奪防禦率王、勝投王、三振王，投手三冠王的表現也讓他拿到投手最高榮譽的澤村賞，2016年透過入札制度加盟道奇，效力廣島9年間，他一直是廣島隊的王牌投手，但未曾幫助球隊拿下聯盟冠軍。
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