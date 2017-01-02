NBA》格鬥女王48秒慘敗 詹皇、老大相挺到底

格鬥女王龍達蘿西日前復出戰遭KO。（資料照，USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕格鬥女王龍達蘿西（Ronda Rousey）睽違13個月復出UFC 207失利，僅48秒遭努內斯（Amanda Nunes）KO，對此同樣身為一級運動員的NBA球星詹姆斯、退役「老大」布萊恩都跳出來支持她。

詹姆斯昨日受訪時表示，「在體育界，大家習慣把你捧得很高，只為了看你跌到谷底，蘿西剛好正在經歷這段挫折，我完全能感同身受她現在的處境，因為我也是從那種低潮走出來的運動員。｣

遙想詹皇當年從騎士轉投熱火的「決定」，受盡憤怒的球迷、媒體以「抱腿」等字眼嘲諷，2011年熱火在總冠軍賽輸給小牛，更讓詹姆斯黑到極點，但之後3年熱火打進決賽，2011-13年締造二連霸。鮭魚洄游克里夫蘭騎士，去年球季擁入隊史首冠，才又讓他真正攀回「巔峰」。

「你無法知道那股自信是否還能再運轉，你必須不斷去建立、去衝、去闖，但別人拆毀它的速度永遠比你爬上山頂快得多。」

詹姆斯此論點一出，職業生涯同樣遭遇過不少低潮的「黑曼巴」布萊恩也張貼文字鼓勵蘿西，藉著動力和焦點重回榮耀，到現在被視為籃壇最偉大的運動員，他表示，蘿西為MMA（綜合格鬥）付出的一切絕對值得被讚揚，而不是在她失意時批評。

同樣走過生涯低潮，詹姆斯、Kobe力挺蘿西復出。（資料照，USA TODAY）