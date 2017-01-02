NBA》魔術求變法 球員及總教練一致點出原因

魔術總教練沃格爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今天以104：117敗給溜馬後，吞下客場2連敗，溜馬則是喜贏主場2連勝，對於此戰輸球，魔術球員和總教練在賽後訪問時點出問題在於防守。

「這種情況維持了大約3、4個禮拜，我們的防守很糟糕。」魔術總教練沃格爾（Frank Vogel）表示，「我們守不助別人，如果這問題不改善，我們只會繼續送分，這不是件好事。」

對此魔術後衛裴頓（Elfrid Payton）也說：「溜馬的傳球很到位，而我們在防守時只要一步錯，就必須付出更多來彌補。」

「我們在防守時犯了太多錯誤。」魔術中鋒畢永柏（Bismack Biyombo）提及，「若要改變我們現在的情況，就不能只依賴進攻。相形之下我們只在乎進攻，但防守才是我們現階段的課題。」

對於魔術今日的防守，溜馬似乎不受壓力，全隊繳出50%的投籃命中率。

魔術中鋒畢永柏。（美聯社）