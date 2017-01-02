SBL》許皓程告金酒片面解約 領隊：早就降薪警告

許皓程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕金酒上季寫下4勝26敗的隊史最差成績，球季還沒結束就對10名球員發出人事異動書，老將許皓程也因戰力未達需求，遭到提前解約，但他認為權益受損，經過協調未果，目前已向法院提出訴訟。

身為SBL元老級球員的許皓程，曾待過台啤、台銀、達欣等隊，2013年加入金酒，合約原至7月31日結束，但由於球團認為他戰力未達需求，3月便與其提前解約，許則認為程序不符，希望要回剩下的4個月薪水及年終獎金84萬元，他先向北市勞動局申請調解未果，改向新北地院提訟，目前則轉由金門地院審理。

金酒領隊蔡春生直言：「合約中當初就有一條，不符戰力的話可扣薪水也可以提前解約。」第13季初已先降薪警告球員需要加油，只是依舊沒有起色，才會做出分手決定，現在既然許皓程要對簿公堂，就由法庭來公斷，只是如果許敗訴，他也會反告妨礙名譽。