韓職》今年就要告別 李承燁新年急開工

李承燁。（取自韓網OSEN）

〔體育中心／綜合報導〕40歲「亞洲大砲」李承燁去年達成日、韓合計600轟里程碑，季中宣布2017年將是職棒最後一年，元旦他提前上工準備，面對熟悉球場感覺大不同。

李承燁去年打出118打點、27轟、3成03打擊率，證明年齡只是數字，9月7日成為韓職最老2000安，9月14日再敲日韓合計600轟。成績之外，李承燁對自我嚴格的管理，也是年輕球員的榜樣，雖然是隊上資深前輩，李承燁對自己從不妥協。

才剛來到李承燁訂定退休的2017年，元旦這日，亞洲大砲就準時報到三星大邱主場自主訓練，在跑步和伸展運動後，緊接著接球和打擊練習。李承燁表示，「如果你不認真工作，那應該做什麼？我當然可以在我想休息的時候休息，但如果我沒能完成我的工作，我必須花更多心力補回進度。」

12月李承燁獲得Fissler Korea一球獎表揚時曾說，不認為只有今年成績值得獲獎，今後直到退休，都會在場上展現最佳的一面。最後一年，想沒有遺憾的努力，除了打擊，下場守備也沒問題，「做為一個快樂的棒球員離開。」