NBA》球星跨年愛放閃 只是今年她身邊換了人
2017/01/02 22:43
卡戴珊和TT跨年放閃。（取自khloekardashian instagram）
〔體育中心／綜合報導〕32歲「恢單女」卡戴珊（Khloe Kardashian）和騎士球星「TT」湯普森（Tristan Thompson）不時傳出分手謠言，小倆口仍穩定交往中，跨年夜繼續黏TT，當然也透過社群網站分享曬恩愛。
有讀者向外媒爆料，TT和卡戴珊以及包括詹姆斯在內等球星赴夜店開趴，還以粉紅色妝點，作為2017年浪漫的開始，兩人幾乎整夜親吻、跳舞分不開。
無獨有偶，去年跨年前夕，卡戴珊和「前男友」哈登也是在夜店迎接新年，一樣忘情熱吻並自拍上傳，當時還標籤「新年快樂#KAMES（兩人名字縮寫）」，一年後真正恢復單身，名媛身旁也換了對象。
卡戴珊和TT跨年放閃。（取自khloekardashian instagram）
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