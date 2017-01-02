NBA》球星跨年愛放閃 只是今年她身邊換了人

卡戴珊和TT跨年放閃。（取自khloekardashian instagram）

〔體育中心／綜合報導〕32歲「恢單女」卡戴珊（Khloe Kardashian）和騎士球星「TT」湯普森（Tristan Thompson）不時傳出分手謠言，小倆口仍穩定交往中，跨年夜繼續黏TT，當然也透過社群網站分享曬恩愛。

有讀者向外媒爆料，TT和卡戴珊以及包括詹姆斯在內等球星赴夜店開趴，還以粉紅色妝點，作為2017年浪漫的開始，兩人幾乎整夜親吻、跳舞分不開。

無獨有偶，去年跨年前夕，卡戴珊和「前男友」哈登也是在夜店迎接新年，一樣忘情熱吻並自拍上傳，當時還標籤「新年快樂#KAMES（兩人名字縮寫）」，一年後真正恢復單身，名媛身旁也換了對象。

卡戴珊和TT跨年放閃。（取自khloekardashian instagram）