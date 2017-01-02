MLB》難得一見！ 大聯盟年度5大怪紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2016年對於大聯盟而言絕對是驚奇的一年，小熊等了108年終於一嚐世界大賽冠軍的滋味，43歲大都會老投手柯隆（Bartolo Colon）敲出生涯首轟，以42歲的年紀成為大聯盟最老敲出生涯第一發全壘打的球員。《CBS SPORTS》今天整理出5大本季最古怪的紀錄，錯過了可能以後就看不到了。

約瑟夫141打席無打點

金鶯捕手約瑟夫（Caleb Joseph）去年創下一個百年難得一見的難堪紀錄，他歷經49場比賽141打席，卻都沒出現過打點，成為自從1920年設立打點這項數據後、首位整季沒有打點的野手。

約瑟夫。（資料照，美聯社）

小熊單場保送哈波7次

小熊在去年5月9日對上國民時，面對少年強打哈波（Bryce Harper）投出7次保送，7個打席只看到一顆好球，其中6次四壞球保送也追平美職記錄，另一次為觸身球保送。哈波也成為百年來首位沒敲出任何安打，單場就能上壘7次的球員。

哈波。（資料照，法新社）

40年來首度有球隊主動取消指定打擊

巨人王牌投手「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）去年7月初作客挑戰運動家，取消DH（指定打擊）展現「二刀流」本色，首打席就敲出二壘安打，這也是大聯盟繼1976年白襪後，40年來首度有球隊主動取消DH，而美聯DH制是在1973年啟用。

邦賈納。（資料照，美聯社）

遲來的大聯盟首安

紅人菜鳥倫達（Tony Renda）在8月3日首度登上大聯盟打擊區，他在8局下代打上場，當時無人出局一二壘有人，教練團下達犧牲打推進戰術，他成功將球點進場內，而紅雀一壘手亞當斯（Matt Adams）發生傳球失誤，讓紅人攻占滿壘，而亞當斯被記了一次失誤。

不過，大聯盟過了三天後針對這個Play進行改判，取消亞當斯的失誤，改判倫達敲出內野安打，大聯盟生涯首安出爐，遲來的首安雖然讓倫達感到驚喜，但卻沒辦法將首安球留下來做紀念。

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大聯盟百年歷史首見！洋基菜鳥首打席背靠背敲首轟

洋基菜鳥奧斯丁（Tyler Austin）與喬治（Aaron Judge）上演背靠背全壘打煙火秀，成為大聯盟史上第一對在同場、生涯首打席敲出首轟的隊友。

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