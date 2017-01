MLB》難得一見！ 大聯盟年度5大怪紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕2016年對於大聯盟而言絕對是驚奇的一年,小熊等了108年終於一嚐世界大賽冠軍的滋味,43歲大都會老投手柯隆(Bartolo Colon)敲出生涯首轟,以42歲的年紀成為大聯盟最老敲出生涯第一發全壘打的球員。《CBS SPORTS》今天整理出5大本季最古怪的紀錄,錯過了可能以後就看不到了。

約瑟夫141打席無打點

金鶯捕手約瑟夫(Caleb Joseph)去年創下一個百年難得一見的難堪紀錄,他歷經49場比賽141打席,卻都沒出現過打點,成為自從1920年設立打點這項數據後、首位整季沒有打點的野手。

約瑟夫。(資料照,美聯社)

小熊單場保送哈波7次

小熊在去年5月9日對上國民時,面對少年強打哈波(Bryce Harper)投出7次保送,7個打席只看到一顆好球,其中6次四壞球保送也追平美職記錄,另一次為觸身球保送。哈波也成為百年來首位沒敲出任何安打,單場就能上壘7次的球員。

哈波。(資料照,法新社)

40年來首度有球隊主動取消指定打擊

巨人王牌投手「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)去年7月初作客挑戰運動家,取消DH(指定打擊)展現「二刀流」本色,首打席就敲出二壘安打,這也是大聯盟繼1976年白襪後,40年來首度有球隊主動取消DH,而美聯DH制是在1973年啟用。

邦賈納。(資料照,美聯社)

遲來的大聯盟首安

紅人菜鳥倫達(Tony Renda)在8月3日首度登上大聯盟打擊區,他在8局下代打上場,當時無人出局一二壘有人,教練團下達犧牲打推進戰術,他成功將球點進場內,而紅雀一壘手亞當斯(Matt Adams)發生傳球失誤,讓紅人攻占滿壘,而亞當斯被記了一次失誤。

不過,大聯盟過了三天後針對這個Play進行改判,取消亞當斯的失誤,改判倫達敲出內野安打,大聯盟生涯首安出爐,遲來的首安雖然讓倫達感到驚喜,但卻沒辦法將首安球留下來做紀念。

Your browser does not support iframes.

大聯盟百年歷史首見!洋基菜鳥首打席背靠背敲首轟

洋基菜鳥奧斯丁(Tyler Austin)與喬治(Aaron Judge)上演背靠背全壘打煙火秀,成為大聯盟史上第一對在同場、生涯首打席敲出首轟的隊友。

Your browser does not support iframes.