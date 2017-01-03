NBA》朗度太難搞 衛冕軍也說NO

騎士無意接手朗度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕向來以脾氣火爆著稱的公牛控衛朗度（Rajon Rondo）再傳與教練團失合，連續2戰被罰坐板凳，昨日朗度受訪語出驚人，直言「是時候思考下一步、或許該找新東家」，再度掀起交易話題。

根據外電報導，從季初即鬧控衛荒的衛冕軍騎士隊被媒體點名應該是爭取朗度的頭號球隊，但根據最新報導，騎士內部人士向媒體透露，毫無意願網羅昔日的大三元製造機，同時也是「休息室的不定時炸彈」。

本季騎士隊因老牌控衛威廉斯（Mo Williams）的臨時退役及澳洲防守悍將戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）的離隊，「少主」厄文（Kyrie Irving）一直沒有可靠替補，但騎士仍不願嘗試冒險破壞好不容易培養起來的化學效應。

朗度去年夏天與公牛達成2年2700萬美元（約8.7億新台幣）的合約，僅有第一個球季受保障，朗度本季繳出7.2分、7.1助攻、6.5籃板、1.3抄截的成績，但不論得分或助攻皆為近8季以來的新低。