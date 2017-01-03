NBA》擁魔獸棄忠臣？老鷹聆聽「米爺」報價
2017/01/03 08:28
豪爾德（左）、米爾賽普（右）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今夏亞特蘭大喜迎「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）歸鄉，開季一度打出9勝2敗的好成績、飛上東部第一；卻也在11月繳出1勝9敗的難堪戰績，根據外電報導，交易陣中一哥「米爺」米爾賽普（Paul Millsap）改變陣容，將成為球團在交易大限前的重要目標。
據《ESPN》報導，老鷹球團有意聆聽報價，盼有球隊能接手米爾賽普還沒走完的1年合約，或換取優秀的角色球員，該則消息中指出，同為東部競爭者的暴龍是眾多球隊中，最感興趣的一支。
老鷹在2015年夏天與米爾賽普完成3年6000萬美元（約19億新台幣）的續約，米爺今夏握有球員選項可提前跳出。
值得一提的是，長期關注老鷹隊的知名寫手Chris Vivlamore於稍早駁斥了這項傳聞，Vivlamore指出老鷹的確與各隊進行接觸，但「絕非為了米爾賽普」，因球團沒把握換取比米爺更優秀的球員。
Vivlamore提到，老鷹雖經歷低迷的掙扎，但本季也曾先後擊敗火箭、馬刺、雷霆、暴龍、騎士等一線強權，目前老鷹以18勝16敗排在東部第5，並非無緣季後賽的重建球隊，「傳聞直到交易大限前都會亂傳，並不令人意外。」
今年31歲的米爾賽普，本季可繳出場均17.8分、8.2籃板、3.7助攻、1.5抄截的成績。
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