NBA》帕波維奇紀念老友 將花領帶送給塞格之子
2017/01/03 08:58
〔體育中心／綜合報導〕昨天馬刺客場對老鷹比賽過後，馬刺隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich）將自己參加名記者塞格葬禮時佩戴的領帶送給塞格之子塞格二世（Craig Sager II）。
塞格二世也將這條領帶的照片上傳到自己的推特，並留言：「我在葬禮上沒有太多時間與他見面，但我們在昨天比賽的賽後相遇。他把參加葬禮時所佩戴的領帶送給我。」
帕波維奇在去年12月20日與火箭隊比賽前，特地參加塞格在瑪麗埃塔（亞特蘭大）的葬禮，為了老友不惜趕場。據《華盛頓郵報》報導，帕波維奇是在葬禮開始前從聖安東尼奧趕到瑪麗埃塔，葬禮後再前往休士頓。
從瑪麗埃塔到休士頓的距離至少有677英里（約1089.5公里），從聖安東尼奧到瑪麗埃塔更遠，至少有872英里（約1403.4公里）。67歲的帕波維奇要在一天之內搭機、轉車，路途相當辛苦。
花領帶。（取自推特）
帕波維奇在葬禮時佩戴著它。（取自推特）
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