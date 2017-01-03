NBA》林書豪逾半季掛傷兵 感動隊友「不只是隊友」

林書豪受訪。（取自籃網官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕本季林書豪碰上生涯最為頻繁的傷痛，繼去年11月連續17場缺陣後，日前對上老東家黃蜂再度拉傷左大腿，確定進入每日觀察名單，所幸此次傷勢輕微，稍早林書豪接受媒體採訪時，侃侃而談隊友在受傷期間給予的精神鼓勵。

林書豪提到左腿拉傷的狀況，「雖然沒有確切的復出時間表，但這次的傷跟上次（季初時）的拉傷部位不同，我感覺比上一次的好很多，而且我能很快的移動腳步、也開始投籃練習了，過程同樣辛苦，但必須百分百狀態回歸才行。」

生涯輾轉經過5支不同隊伍，去年夏天以3年3600萬美元（約11.6億新台幣）加盟籃網，林書豪受訪時提到，在受傷期間，隊友們給他非常大的鼓勵。

「他們對待我不只像個球員或隊友，當我在為復出努力、反覆經歷等待時，他們總透過不同方式關心我，一直問我的近況或傳訊息給我，尤其是佛伊（Randy Foye），我很清楚地感受到這幫兄弟在背後支持我、知道自己受到重視。」

本季林書豪只打了12場比賽，場均可繳出13.9分、3.2籃板、5.8助攻的成績單，缺少了林書豪的援助，籃網仍一籌莫展，以8勝24敗的戰績與七六人並列東部爐主。