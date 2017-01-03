NBA》哈登大三元寫歷史 奪上週最佳球員

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公佈上週最佳球員，巫師隊沃爾（John Wall）與火箭隊哈登（James Harden）獲選東西部單週最佳球員。

沃爾上週對公鹿拿下18分傳出本季新高的16次助攻，接著28日對溜馬砍下36分、11籃板、9助攻的準大三元成績，領軍巫師隊勇奪3勝0敗。單週平均24.3分、13助攻、5.3籃板與2.67抄截，因此獲選最佳球員。

哈登上週以連2場大三元創下歷史紀錄，12月31日對尼克隊攻下生涯最高53分、17助攻及16籃板，成為史上第一位得至少50分、15助攻、15籃板的球員。單週平均37.3分、9.8籃板，獲選最佳球員實至名歸。

上周東部最佳球員沃爾。（USA Today Sports）

上周西部最佳球員哈登。（USA Today Sports）