NBA》柯瑞走開！戈登締三分新猷 超越生涯6球季

火箭戈登。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」因杜蘭特（Kevin Durant）的空降火力稍降，近年稱霸三分球各項數據的柯瑞（Stephen Curry）本季備受挑戰，火箭射手戈登（Eric Gordon）扮演程咬金，迄今投進130顆三分球，成功把柯瑞踹下、暫居本季最強射手。

自生涯初期起，戈登飽受傷病困擾，本季加盟火箭後轉任替補，以強大的火力給予「大鬍子」哈登（James Harden）奧援，每場可飆進3.7記三分球，不論累積速度及數量，皆為生涯顛峰。

戈登本季表現亮眼。（資料照，美聯社）



另外，戈登本季上場時間30.4分鐘，場均可繳出17.3分、2.7籃板、2.9助攻，上陣時間是近3季最低，卻繳出近年最佳表現。

休士頓「宇宙兄弟」哈登與戈登成功連線，火箭每場可轟下114.9分，火力高居聯盟第2，目前以26勝9敗的74%勝率排在西部第3，與聯盟龍頭勇士僅有3.5場的勝差。