英超》2個12碼罰球成關鍵 利物浦遭桑德蘭逼平

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年英超聯賽第20輪，利物浦作客光明球場與桑德蘭交手。終場比數2：2，利物浦賽後仍落後給榜首切爾西5分，暫居聯賽第2名。

第19分鐘，利物浦中場米爾納（James Milner）右側角球傳中，洛夫倫（Dejan Lovren）門前起腳，史圖里吉（Daniel Sturridge）頭錘接力把球頂進大門，攻進個人本季聯賽第2球。桑德蘭很快地在第25分鐘追平，科拉萬（Ragnar Klavan）禁區內絆倒恩東（Didier Ndong），主裁判吹12碼罰球，由前鋒迪佛（Jermain Defoe）主罰破門。

第71分鐘，利物浦莫雷諾（Alberto Moreno）右側開出角球，馬內（Sadio Mane）起腳破門，攻進本季個人聯賽第9球，幫助球隊再度領先。第84分鐘，桑德蘭又獲得1次12碼罰球機會，中場拉爾森（Sebastian Larsson）禁區附近自由球射門被馬內手臂擋下，主裁判吹禁區內手球，罰黃牌、12碼罰球，迪佛則再度靠罰球得分。終場兩隊以2：2戰成平手。

桑德蘭前鋒迪佛（左）兩度罰球破門。（路透社）