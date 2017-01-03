MLB》連簽6年小聯盟約 川崎宗則棄12億續追美夢
2017/01/03 09:35
川崎宗則連簽6年小聯盟合約。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日媒《體育報知》報導，日籍野手川崎宗則將以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約續留小熊，與上原浩治一同在芝加哥打拚，可望延續5年大聯盟生涯。
川崎宗則在2012年與水手簽小聯盟合約追逐美夢，2013-15年效力藍鳥，去年加盟小熊拿下大聯盟首枚冠軍戒指，雖然從挑戰美職至今都簽小聯盟合約，但每年季中都成功登上大聯盟。
川崎尚未決定去處時，日媒就傳出老東家軟銀早已備妥3年12億日圓（約3.3億台幣）大約，還空下他在日本唯一使用的52號期盼回歸，但川崎不在乎錢多少，決定以連續6年小聯盟合約續留，繼續追逐美夢。
川崎宗則守備位置靈活，除了最擅長的二游，還有三壘、外野能勝任，打擊也偶有佳作，腳程更增添使用時機。更重要的是，他扮演稱職啦啦隊長活絡休息室氣氛，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）去年11月就曾說，川崎也是奪冠過程重要的一份子，如今果真將他簽回。
川崎去年出賽14場，打擊率0.333；大聯盟生涯5年出賽276場，打擊三圍是0.237／0.320／0.289。
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