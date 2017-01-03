英超》穆里尼歐下半場變陣 曼聯2球力克西漢姆聯

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年英超聯賽第20輪，曼聯靠著下半場的2個進球擊敗西漢姆聯，取得聯賽6連勝，但戰績依然維持聯賽第6名。

上半場比賽，戰況非常激烈，第15分鐘，西漢姆聯前鋒費古利（Sofiane Feghouli）在曼聯後衛瓊斯（Phil Jones）解圍後仍將他鏟倒在地，主裁判迪恩直接出示紅牌將費古利驅逐出場。曼聯面對10人應戰的對手，開始大舉進攻，但半場結束時仍沒有進球。

下半場，曼聯總教練穆里尼歐（Jose Mourinho）派上馬塔（Juan Mata），把羅霍（Marcos Rojo）移到左後衛，卡里克（Michael Carrick）改打中後衛。第60分鐘，西漢姆聯前鋒安東尼歐（Michail Antonio）利用曼聯右後衛瓦倫西亞（Antonio Valencia）製造越位失誤的機會，切入禁區後射門，只可惜球被德赫亞（David De Gea）出腳擋下。

第63分鐘，卡里克長傳給左路的萊希佛德（Marcus Rashford），萊希佛德在禁區左側擺脫兩人防守後傳到中路，馬塔搶在對方中後衛瑞德（Winston Reid）身前起左腳破門，為曼聯先下一城。進球之後，穆里尼歐派上後衛史莫林（Chris Smalling），讓卡里克回到中場控球。

第78分鐘，埃雷拉（Ander Herrera）傳球給前方的伊布拉西莫維奇（Zlatan Ibrahimovic），伊布拉西莫維奇在疑似越位的情況下踢進最近12場比賽的第12球。終場曼聯就以2：0擊敗西漢姆聯。

伊布拉西莫維奇（左）踢進曼聯的第2球。（法新社）