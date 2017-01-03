NBA》曬恩愛！湯普森與卡戴珊浪漫接吻慶跨年

〔體育中心／綜合報導〕騎士禁區大將T.湯普森（Tristan Thompson）與好萊塢名媛卡戴珊（Khloe Kardashian）交往後經常對外放閃，昨天2人歡慶跨年，卡戴珊在推特上貼出與T.湯普森的恩愛照片，甜蜜告白。

卡戴珊先是貼出一張T.湯普森從後方擁抱的照片，寫下「但願永遠被所擁有的愛包圍，盼上帝持續祝福我們所有人。」過不久卡戴珊再度放閃，貼出T.湯普森與她正面親吻的照片，閃瞎許多粉絲。

本季T.湯普森先發32場，平均可拿下7.3分、10籃板、1.2火鍋，是騎士大軍力拚衛冕的禁區大將。

卡戴珊與T.湯普森放閃。（取自推特）

卡戴珊與T.湯普森放閃。（取自推特）