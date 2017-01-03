MLB》休季點燃戰火 雷神竟嗆哈波「腦殘」

雷神嗆哈波的字詞被截圖。（取自運動畫刊）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）與「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）都是大聯盟血氣方剛的年輕人，如今兩人在場外社群媒體點燃戰火，先為新球季暖身。

事情從哈波的Instagram說起，由於妻子在俄亥俄州立大學踢足球，哈波驅車前往賽場支持她們的校隊，並在途中拍片喊聲放上Instagram。

哈波PO完影片沒多久，雷神官方帳號竟留言「腦殘（Douche）」，雖然留言隨後刪除，卻被網友成功截圖，還吸引一群網友到哈波的Instagram洗板。

雖然無從得知嗆哈波的理由，但雷神向來在社群網站直言直語，日前他就在推特回顧2016年時，一一列出受傷的隊友，並對於輸掉外卡、柯隆離隊表示遺憾，然後對黯淡的2016年貼出中指符號，表達沮喪之意。

哈波的貼文：

Bryce Harper（@bharper3407）張貼的影片 於 2016 年 12月 月 31 11:33上午 PST 張貼