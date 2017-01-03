NBA》字母哥霸氣追魂鍋 讓魏少的小球迷「1秒轉隊」（影音）
2017/01/03 11:39
〔體育中心／綜合報導〕今日公鹿在自家對決雷霆，「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）強碰魏斯布魯克（Russell Westbrook），一次進攻中，字母哥送給魏少一記超大號麻辣鍋，全場驚呼叫好，但在社群上引起關注的，卻是這位「1秒轉隊」的變心小球迷。
這位球迷原本身穿雷霆客場的藍色0號球衣，但當字母哥一巴掌毀掉魏少的快攻後，他竟然拿出預備好、印有字母哥背號的短袖球衣，令身後的主場球迷們笑成一遍。
不少網友在推特下冷嘲熱諷，「新世代的小球迷真脆弱」、「現在這個小鬼知道了，字母哥才是老爹」、「影片標題：1秒轉隊」、「LBJ、KD的影響真夠大的啊！」。
@1057FMTheFan @SparkyRadio lol THIS just happened hahah pic.twitter.com/VEXyVjqMzb— Joey787 （@bebo_elDurako） 2017年1月3日
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