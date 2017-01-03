NBA》字母哥霸氣追魂鍋 讓魏少的小球迷「1秒轉隊」（影音）

2017/01/03 11:39

〔體育中心／綜合報導〕今日公鹿在自家對決雷霆，「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）強碰魏斯布魯克（Russell Westbrook），一次進攻中，字母哥送給魏少一記超大號麻辣鍋，全場驚呼叫好，但在社群上引起關注的，卻是這位「1秒轉隊」的變心小球迷。

這位球迷原本身穿雷霆客場的藍色0號球衣，但當字母哥一巴掌毀掉魏少的快攻後，他竟然拿出預備好、印有字母哥背號的短袖球衣，令身後的主場球迷們笑成一遍。

不少網友在推特下冷嘲熱諷，「新世代的小球迷真脆弱」、「現在這個小鬼知道了，字母哥才是老爹」、「影片標題：1秒轉隊」、「LBJ、KD的影響真夠大的啊！」。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.