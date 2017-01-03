網球》力拚澳網東山再起 費德爾奪今年首勝
2017/01/03 14:47
費德爾與班西琪搭檔幫瑞士隊拿下勝利。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕因膝傷休養半年的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）今天在霍普曼盃以兩個6：4直落二打敗英國隊的伊文斯（Dan Evans）拿下今年首勝。
去年錯過法網的費爸，自從七月溫網開刀後沒有參加過任何比賽，今天只花61分鐘就擊敗對手，身手依舊。
費德爾賽後形容自己這半年來像個局外人，現在盡可能的在伯斯以賽代訓，為即將到來的澳網備戰。雖然他從2012年就沒有贏過大滿貫，但費爸並未放棄延長個人紀錄的機會。
費德爾也提到自己擺脫膝傷，今天賽後身體沒有任何不適，「重回球場感覺很棒。當我走下場時只想著，『我的天，這比我想像中還要好』」他說。
瑞士隊另一好手班西琪（Belinda Bencic）昨天也以7：5、3：6、6：2擊敗華生（Heather Watson），幫助瑞士隊拿下關鍵分數，最終2人搭檔的混雙也以4：0、4：1輕鬆拿下。
瑞士隊接著將在週三及週五對上德國隊與法國隊，獲勝隊伍將晉級週六的決賽。
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