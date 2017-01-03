NBA》末節大當機籃網惜敗 教頭讚子弟兵拚勁足
2017/01/03 11:48
〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊新年首戰主場面對爵士，林書豪確定缺席，球隊第三節一度領先九分，末節遭對手逆轉，終場以89：101不敵對手，吞下三連敗。
爵士型男射手海沃德攻下全場最高30分，籃網布克17分是全隊最高，另有15籃板，羅培茲14分，籃網隊總教練亞特金森賽後表示，全隊防守做得很不錯，很紮實，布克今天打得很好，能量滿滿。
談到不敵爵士，羅培茲分析，對方擋拆打得很不錯，球隊不會因此氣餒，「我們幫彼此打氣，繼續為下一勝努力。」
林書豪此役因左大腿傷勢缺賽，從去年12月29日，連續三場列入傷兵名單，球隊沒有對外公布他的歸期。
籃網中鋒羅培茲在禁區苦撐。（美聯社）
海沃德攻下30分。（美聯社）
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