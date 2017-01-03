MLB》建仔明返美找新東家 這5隊剛好缺優秀右投

王建民明天返美。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕王建民將於明天返美，繼續前往佛州渥爾佛斯訓練學校，為新球季做準備，雖然新東家未定，但現今大聯盟有幾支球隊特別缺後援右投，不無可能是建仔的新東家選項。

根據《MLB Rumors》整理指出，目前最缺後援右投的球隊有藍鳥、大都會、巨人、洛磯、響尾蛇等5隊；缺牛棚的則有費城人、勇士、皇家、雙城、國民等5隊。

大都會的守護神法米利亞（Jeurys Familia）休季涉家暴有可能被禁賽，雖然球隊有瑞德（Addison Reed）等備案人選，總經理休季仍在尋求可靠的右投添加保險。

巨人隊去年苦無可靠的終結者，休季終於補強梅倫森（Mark Melancon）填補，但他們的牛棚深度依然不夠，球隊仍在尋在一到兩個右投幫助隊內競爭。

洛磯新球季終結者預定是奧塔維諾（Adam Ottavino），但在他之前的牛棚都不夠穩，日前已經簽下李振昌的洛磯，希望再找更多右投來挑選。

響尾蛇簽下右投羅德尼（Fernando Rodney）擔任終結者，但球隊裡包括狄加多（Randall Delgado）、柏格斯（Enrique Burgos）等右投都不太穩定，需要多一些資深右投來增加深度。

至於王建民的前東家藍鳥隊，在歐祖納（Roberto Osuna）、葛里利（Jason Grilli）後的右投戰力相當薄弱，因而在規則五選秀撿來皇家右投Glenn Sparkman，預計會再多簽一些人選來挑選。