NBA》魏少、字母哥碰頭 公鹿靠2小將逆轉雷霆
2017/01/03 12:13
〔體育中心／綜合報導〕公鹿在主場迎戰雷霆，第4節靠2名小將史尼爾（Tony Snell）與布洛格登（Malcolm Brogdon）穩住領先，終場以98：94逆轉雷霆。
雷霆延續前一場比賽對快艇的好狀態，在比賽後不久打出16：6攻勢，公鹿靠泰雷托維奇（Mirza Teletovic）三分球起頭，把差距慢慢縮小。第2節，公鹿命中率下降，落後幅度又一度被拉開到兩位數，第3節雷霆8分鐘沒有任何投籃命中，雙方戰況自此變得相當激烈。
比賽最後54.2秒時，韓森（John Henson）上籃得手，幫助公鹿以96：94超前。魏斯布魯克投籃不進，但在最後14.2秒抄到J.帕克（Jabari Parker）的球，留給雷霆最後一波進攻機會。
魏斯布魯克切入禁區，球被史尼爾抄掉，雷霆不得不祭出犯規戰術，送布洛格登上罰球線投進2球。公鹿此時以98：94領先，魏斯布魯克搶投三分球失手，雷霆只能接受輸球的事實。
亞德托昆波拿下26分、10籃板、5助攻，J.帕克拿下19分、6籃板，替補出場的孟羅得到15分、7籃板；魏斯布魯克拿下30分、7籃板、6助攻，亞當斯（Steven Adams）拿下20分、8籃板，歐拉迪波（Victor Oladipo）拿下18分、5籃板、4助攻。
亞德托昆波。（美聯社）
魏斯布魯克。（美聯社）
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