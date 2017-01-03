網球》重新出發！ 喬科維奇卡達網賽男單首輪過關

喬科維奇奪下今年首勝。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年失去世界球王寶座的喬科維奇，這回改以第2之姿重新出發，2017年首戰選擇由卡達公開賽開戰，首輪以7：6（7：1）、6：3解決德國史杜夫（Jan-Lennard Struff），準備尋求衛冕。

喬帥開賽有些無法進入狀況，遭對手先破發2局，一度深陷0：4落後，好在他克服慢熱毛病，最終耗時1小時27分，總算贏得新年首勝。

喬科維奇去年在法國網球公開賽締造「生涯大滿貫」後，坦言失去對於比賽的動力，更在年底歷經易帥風波，最終與2013年開始率他邁向巔峰的名將貝克，正式分道揚鑣。

喬科維奇去年在卡達決賽擊退「蠻牛」納達爾，收下職業生涯第60座單打冠軍；如今他將捲土重來，試圖完全衛冕並搶回失去的世界第1寶座。

至於在世界排名領先喬科維奇630分積分的球王「英國希望」穆雷，預計今晚迎來新年的單打首戰，碰上法國查迪（Jeremy Chardy），雙方過去交手9回合，穆雷以8勝1敗，並拉出一波4連勝，佔絕對優勢。