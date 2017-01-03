NBA》喬丹後繼有人！公牛巴特勒狂砍52分滅蜂



〔體育中心／綜合報導〕2016年的最後兩日，公牛的背靠背賽程以2連敗收場，正值巔峰的球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）今日在自家主場迎戰黃蜂，全場24投15中，轟下生涯次高的52分，外帶12籃板、6助攻、3抄截，率領球隊以118：111獲勝。

上一次在自家主場能轟下50分以上的球員正是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），喬神在1997年1月21日面對尼克的比賽裡，繳出51分、4籃板、4助攻，巴特勒今天的神勇表現，是睽違20年的驚人演出。

根據《Basketball-Reference》的統計資料，巴特勒生涯得分最高是在上季的1月14日，當時他在客場獨拿53分、10籃板、6助攻、3抄截，兩隊打入延長賽終場公牛以115：111勝出。

公牛兩大明星朗度（Rajon Rondo）、魏德（Dwyane Wade）各自不同理由高掛免戰牌，巴特勒一肩扛起得分重責，在末節獨拿17分，助公牛甩開黃蜂糾纏。公牛隊除巴特勒外，傷癒復出的控衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）拿下10分、9籃板、3助攻、米洛提奇（Nikola Mirotic）則有12分、2抄截、2火鍋的成績。

黃蜂隊此役有4人得分上雙，主控「天行者」沃克（Kemba Walker）轟下全隊最高的34分、11籃板、4助攻，搖擺人巴通（Nicolas Batum）則拿下19分、6籃板、5助攻。