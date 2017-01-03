NBA》林書豪不在 籃網菜鳥大秀不科學彈跳力（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天敗給爵士，但備受期待的小將懷特海德（Isaiah Whitehead）卻有精彩表現，上演地虎剋天龍的戲碼，賞給爵士長人戈貝爾（Rudy Gobert）一次麻辣鍋。

懷特海德身高6呎4吋（193公分），在第3節時送給7呎1吋（216公分）的戈貝爾一記大火鍋，使他灌籃失手，展現出令人咋舌的彈跳能力。

此戰懷特海德以先發控衛的姿態上陣，出場30分鐘拿下12分、6籃板、1助攻。