NBA》林書豪不在 籃網菜鳥大秀不科學彈跳力（影音）
2017/01/03 13:55
〔體育中心／綜合報導〕籃網今天敗給爵士，但備受期待的小將懷特海德（Isaiah Whitehead）卻有精彩表現，上演地虎剋天龍的戲碼，賞給爵士長人戈貝爾（Rudy Gobert）一次麻辣鍋。
懷特海德身高6呎4吋（193公分），在第3節時送給7呎1吋（216公分）的戈貝爾一記大火鍋，使他灌籃失手，展現出令人咋舌的彈跳能力。
此戰懷特海德以先發控衛的姿態上陣，出場30分鐘拿下12分、6籃板、1助攻。
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