NCAA》好糗！杜克女籃被耍 前場完全鬧空城 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA美國大學女籃場上出現罕見的奇景，路易斯維爾大學面對杜克大學的比賽，在第3節的邊線發球讓3名球員聚在後場，發球給中線前方的摩爾（Mariya Moore）輕鬆上籃得分，這一幕讓杜克大學完全措手不及。

雖然最後杜克大學仍然贏球，但路易斯維爾大學總教練華茲（Jeff Walz）這次精彩的戰術讓球迷為之驚嘆。

路易斯維爾讓3人待在後場，騙到杜克所有人。（取自影片）

摩爾輕鬆上籃。（取自影片）