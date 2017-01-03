NCAA》好糗！杜克女籃被耍 前場完全鬧空城 （影音）
2017/01/03 14:00
〔體育中心／綜合報導〕NCAA美國大學女籃場上出現罕見的奇景，路易斯維爾大學面對杜克大學的比賽，在第3節的邊線發球讓3名球員聚在後場，發球給中線前方的摩爾（Mariya Moore）輕鬆上籃得分，這一幕讓杜克大學完全措手不及。
雖然最後杜克大學仍然贏球，但路易斯維爾大學總教練華茲（Jeff Walz）這次精彩的戰術讓球迷為之驚嘆。
路易斯維爾讓3人待在後場，騙到杜克所有人。（取自影片）
摩爾輕鬆上籃。（取自影片）
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