MLB》陳偉殷年薪狂飆 4大超級強投都不如
2017/01/03 13:59
陳偉殷年薪飆到1400萬美元。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊台灣左投陳偉殷今年總薪水（年薪+簽約金）攀升至1400萬美元（約1.5億台幣），不僅成為台灣運動史首位年薪破千萬美元的球員，更勝過不少大聯盟超級強投。
根據合約數字顯示，陳偉殷明年年薪900萬美元，另外還會先領一筆500萬美元的簽約金，合計年收入高達1400萬美元，不過美國媒體「Baseball Reference」記錄殷仔今年年薪是1550萬美元，排名全大聯盟第63名。
不少賽揚或準賽揚強投的薪水都比殷仔還要少，像是塞爾（Chris Sale）今年領1200萬、「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）1150萬、達比修有1100萬、2014年賽揚得主克魯伯（Corey Kluber）770萬，顯見殷仔驚人的身價。
|
球員
|
先發數
|
戰績
|
防禦率
|
WHIP
|
K/9
|
2017年薪
|
陳偉殷
|
22
|
5-5
|
4.96
|
1.281
|
7.3
|
1400萬
|
塞爾
|
32
|
17-10
|
3.34
|
1.037
|
9.3
|
1200萬
|
邦賈納
|
34
|
15-9
|
2.74
|
1.028
|
10.0
|
1150萬
|
達比修
|
17
|
7-5
|
3.41
|
1.116
|
11.8
|
1100萬
|
克魯伯
|
32
|
18-9
|
3.14
|
1.056
|
9.5
|
770萬
|
備註：WHIP=每局被上壘率、K/9=每九局三振次數
成績取自2016年球季
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