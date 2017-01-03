MLB》陳偉殷年薪狂飆 4大超級強投都不如

2017/01/03 13:59

陳偉殷年薪飆到1400萬美元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊台灣左投陳偉殷今年總薪水（年薪+簽約金）攀升至1400萬美元（約1.5億台幣），不僅成為台灣運動史首位年薪破千萬美元的球員，更勝過不少大聯盟超級強投。

根據合約數字顯示，陳偉殷明年年薪900萬美元，另外還會先領一筆500萬美元的簽約金，合計年收入高達1400萬美元，不過美國媒體「Baseball Reference」記錄殷仔今年年薪是1550萬美元，排名全大聯盟第63名。

不少賽揚或準賽揚強投的薪水都比殷仔還要少，像是塞爾（Chris Sale）今年領1200萬、「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）1150萬、達比修有1100萬、2014年賽揚得主克魯伯（Corey Kluber）770萬，顯見殷仔驚人的身價。

球員

先發數

戰績

防禦率

WHIP

K/9

2017年薪

陳偉殷

22

5-5

4.96

1.281

7.3

1400萬

塞爾

32

17-10

3.34

1.037

9.3

1200萬

邦賈納

34

15-9

2.74

1.028

10.0

1150萬

達比修

17

7-5

3.41

1.116

11.8

1100萬

克魯伯

32

18-9

3.14

1.056

9.5

770萬

備註：WHIP=每局被上壘率、K/9=每九局三振次數

成績取自2016年球季

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