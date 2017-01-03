MLB》陳偉殷年薪狂飆 4大超級強投都不如

陳偉殷年薪飆到1400萬美元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊台灣左投陳偉殷今年總薪水（年薪+簽約金）攀升至1400萬美元（約1.5億台幣），不僅成為台灣運動史首位年薪破千萬美元的球員，更勝過不少大聯盟超級強投。

根據合約數字顯示，陳偉殷明年年薪900萬美元，另外還會先領一筆500萬美元的簽約金，合計年收入高達1400萬美元，不過美國媒體「Baseball Reference」記錄殷仔今年年薪是1550萬美元，排名全大聯盟第63名。

不少賽揚或準賽揚強投的薪水都比殷仔還要少，像是塞爾（Chris Sale）今年領1200萬、「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）1150萬、達比修有1100萬、2014年賽揚得主克魯伯（Corey Kluber）770萬，顯見殷仔驚人的身價。

球員 先發數 戰績 防禦率 WHIP K/9 2017年薪 陳偉殷 22 5-5 4.96 1.281 7.3 1400萬 塞爾 32 17-10 3.34 1.037 9.3 1200萬 邦賈納 34 15-9 2.74 1.028 10.0 1150萬 達比修 17 7-5 3.41 1.116 11.8 1100萬 克魯伯 32 18-9 3.14 1.056 9.5 770萬 備註：WHIP=每局被上壘率、K/9=每九局三振次數 成績取自2016年球季